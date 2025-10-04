Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik „Buh!“ für Merz – dann singt der Kanzler in Halle

„Buh!“ für Merz – dann singt der Kanzler in Halle

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die dts Nachrichtenagentur berichtet über Buh-Rufe bei einem Auftritt von Friedrich Merz (CDU) in Halle (Saale) – gemeldet über FinanzNachrichten.de. Nach kurzen Protesten habe jedoch der Applaus überwogen, heißt es in der Meldung.

Auf dem Marktplatz von Halle (Saale) traf der Bundeskanzler nach den offiziellen Einheitsfeierlichkeiten in Saarbrücken auf mehrere Hundert Menschen. Merz begründete den Abstecher mit dem Wunsch, am Tag der Deutschen Einheit auch in einer ostdeutschen Stadt Präsenz zu zeigen. Begleitet vom sachsen-anhaltischen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) stimmte er mit einem Chor „We Shall Overcome“ an.

Die dts meldet, dass zu Beginn Buhrufe zu hören waren, sich anschließend aber Beifall durchsetzte. Zum Inhalt politischer Aussagen während des Auftritts wurden keine Details genannt; im Mittelpunkt standen Symbolik und Begegnung am Feiertag.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sein in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige