„Buh!“ für Merz – dann singt der Kanzler in Halle

Die dts Nachrichtenagentur berichtet über Buh-Rufe bei einem Auftritt von Friedrich Merz (CDU) in Halle (Saale) – gemeldet über FinanzNachrichten.de. Nach kurzen Protesten habe jedoch der Applaus überwogen, heißt es in der Meldung.

Auf dem Marktplatz von Halle (Saale) traf der Bundeskanzler nach den offiziellen Einheitsfeierlichkeiten in Saarbrücken auf mehrere Hundert Menschen. Merz begründete den Abstecher mit dem Wunsch, am Tag der Deutschen Einheit auch in einer ostdeutschen Stadt Präsenz zu zeigen. Begleitet vom sachsen-anhaltischen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) stimmte er mit einem Chor „We Shall Overcome“ an.

Die dts meldet, dass zu Beginn Buhrufe zu hören waren, sich anschließend aber Beifall durchsetzte. Zum Inhalt politischer Aussagen während des Auftritts wurden keine Details genannt; im Mittelpunkt standen Symbolik und Begegnung am Feiertag.

Quelle: ExtremNews