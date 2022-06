Neun-Euro-Ticket: Sozialverband VdK fordert von Bahn mehr Plätze für Fahrgäste mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen

Der Sozialverband VdK Deutschland appelliert nach den ersten Erfahrungen mit dem Neun-Euro-Ticket dringend an die Bahn, Fahrtakte zu erhöhen und mehr Züge einzusetzen. "Es muss außerdem mehr Stellplätze und Sitzplätze für mobilitätseingeschränkte Personen geben", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Bentele kritisierte: "Viele Menschen erlebten an Pfingsten komplett überfüllte Regionalzüge. Mobilitätsbeeinträchtigten Fahrgästen etwa mit Rollstuhl oder Rollator, aber auch Eltern mit Kinderwagen war es teilweise unmöglich, in den Zug zu kommen und dort einen Stell- oder Sitzplatz zu finden." Dabei hätten in der Bahn Rollstuhlfahrer und Fahrgäste mit Kinderwagen Vorrang, so die VdK-Präsidentin. Sie forderte: "Alle, die wollen, müssen das Ticket auch nutzen können. Das ist nur jetzt nicht der Fall." Die Bahn müsse deshalb nun sofort handeln.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)