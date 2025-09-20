Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
CDU lehnt höhere Erbschaftsteuer ab

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 07:35 durch Sanjo Babić
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Wie dts berichtet, erteilt der CDU-Politiker Thorsten Frei Forderungen nach einer höheren Erbschaftsteuer eine klare Absage.

Thorsten Frei (CDU), parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion, hat eine Erhöhung der Erbschaftsteuer ausgeschlossen. In einem Interview betonte er, dass gerade der Mittelstand und Familienbetriebe nicht durch zusätzliche Belastungen geschwächt werden dürften.

Die Debatte um die Erbschaftsteuer war erneut aufgeflammt, nachdem Vertreter von SPD und Grünen auf eine stärkere Besteuerung großer Vermögen gedrängt hatten. Frei argumentierte dagegen, dass dies Arbeitsplätze und Unternehmensnachfolgen gefährden könne.

Innerhalb der Koalition ist die Steuerpolitik weiterhin umstritten. Während die Ampel über Mehreinnahmen nachdenkt, sieht die Union im Bundestag keinerlei Spielraum für Erhöhungen.

Quelle: ExtremNews


