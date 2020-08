CDU-Sozialflügel fordert Verbot von kinderfreien Hotels

Der Sozialflügel der CDU fordert ein bundesweites Verbot von Hotels, die ausschließlich erwachsene Gäste aufnehmen und Kindern und Jugendlichen den Zutritt verwehren. "Ich finde, dass reine Erwachsenenhotels verboten werden sollten", sagte der stellvertretende CDA-Bundesvorsitzende, Alexander Krauß, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Krauß kritisierte: "Kinder sind offensichtlich die einzige Gruppe in unserem Land, die diskriminiert werden dürfen. Ein Hotel, das Behinderte, Schwarze oder Homosexuelle ausschließt, ist zu Recht unvorstellbar. Nur bei Kindern ist das zulässig." Der CDU-Bundestagsabgeordnete bezeichnete so genannte Erwachsenenhotels als "asozial". Eine Gesellschaft, die Kinder ausschließe, werde keine Zukunft haben. Es müsse normal sein, "dass Kinder auch im Urlaub mit dabei sind".



Krauß betonte, er wünsche sich von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) "den gleichen Einsatz gegen die Diskriminierung von Familien wie sie ihn bei allen anderen Kleinstgruppen an den Tag legt". Auch der Deutsche Familienverband sprach sich für ein Verbot von Erwachsenenhotels aus. Bundesgeschäftsführer Sebastian Heimann sagte den FUNKE-Blättern, er bewerte den politischen Vorstoß, den Ausschluss von Kindern in Hotels per Gesetz zu verbieten, "sehr positiv". Heimann betonte: "Es darf nicht zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass Kinder und damit Familien ausgegrenzt werden." Die Gesellschaft müsse sich fragen, ob sie Orte wolle, "an denen Kinder und Eltern nicht willkommen sind", sagte Heimann.



Der Vorsitzende der Kinderkommission im Bundestag, Norbert Müller (Linke), kritisierte, Erwachsenenhotels seien "Ausdruck einer kinderfeindlichen Haltung, die in unserer Gesellschaft immer mehr um sich greift". Kinder würden als "laut, anstrengend und dreckig" angesehen, sagte Müller den Funke-Zeitungen. Statt Kinder auszuschließen, müssten Hoteliers eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung stellen, "um den gleichrangigen Bedürfnissen aller Gäste gerecht zu werden". Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht in Erwachsenenhotels derweil eine zulässige Erweiterung des Angebots in der Branche. "Wir beobachten, dass sich einige Hoteliers auf die Zielgruppe der erwachsenen Gäste spezialisieren", teilt der Bundesverband auf Anfrage mit. Konzepte, die sich "konsequent an den Wünschen der Zielgruppe orientieren, haben Erfolg". Adults-Only-Hotels könnten als eine solche Spezialisierung angesehen werden. Ein genereller Trend "hin zu kinderfreien Hotels" lasse sich aber nicht erkennen, so der Dehoga.

Quelle: dts Nachrichtenagentur