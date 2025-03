Equal Pay Day und Weltfrauentag: Gleichstellung endlich durchsetze

Zum Equal Pay Day und zum Weltfrauentag erklären Ratsmitglied Jaqueline Hörlöck und Ratsherr Marcel Schmidt, gleichstellungspolitische Sprecher*innen der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Der Weltfrauentag und der Equal Pay Day folgen in diesem Jahr direkt aufeinander."

Beide weiter: "Im gleichstellungspolitischen Kontext liefert der Equal Pay Day damit direkt eine aussagekräftige Kennzahl zu einem immer noch bestehenden Missverhältnis: Frauen verdienen im Schnitt – oft bei mindestens gleicher Leistung – immer noch weniger Geld als Männer. Bis zum 07. März arbeiten Frauen nach dieser Rechnung umsonst, was verdeutlicht, inwiefern die Gleichstellung von Frauen in Deutschland noch nicht vollzogen ist.

Wir setzen uns in Kiel für mehr Gleichberechtigung und eine gezielte Förderung von Frauen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen ein. Das weltweite Erstarken autokratischer Kräfte als Ausdruck eines gesellschaftlichen Rechtsrucks bringt die gemachten – und längst noch nicht ausreichenden – Fortschritte wieder in Gefahr. Wir müssen einer Erosion der Frauenrechte und Erfolge bei der Gleichstellung entschieden entgegentreten und dürfen nicht zulassen, dass überkommene Geschlechterrollen, die die Rechte und Möglichkeiten der Frauen wieder einschränken, unkommentiert propagiert werden.

Maßnahmen wie das Gewalthilfegesetz sind in diesem Zusammenhang begrüßenswert. Dass der damit verbundene kostenfreie Rechtsanspruch von gewaltbetroffenen Frauen auf Schutz und Beratung erst in sieben Jahren gelten soll, zeigt aber: Die Bundesebene arbeitet hier zu langsam und unentschlossen. Die Gleichstellung von Frauen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der wir alle arbeiten müssen – jetzt umso mehr mit Hochdruck und gegen wachsende Widerstände.“

Quelle: SSW