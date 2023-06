Seehofer lobt Faeser für EU-Beschlüsse zur Asyl-Politik

Der frühere Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die EU-Beschlüsse zur Asylpolitik gelobt und seiner Nachfolgerin Nancy Faeser (SPD) zur Einigung auf europäischer Ebene gratuliert.

"Das Abkommen ist nach den Fehlentwicklungen von 2015 und 2016 ein entscheidender Fortschritt für die deutsche und europäische Asylpolitik", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". "Ich gratuliere Nancy Faeser zu diesem historischen Verhandlungsergebnis, auch wenn es bei der Umsetzung noch Schwierigkeiten geben kann."



Seehofer, der von 2018 bis 2021 Bundesinnenminister war, fügte hinzu: "Zum ersten Mal zeigt sich Europa in der Einwanderungspolitik solidarisch." Er habe sich als Innenminister auch für Asylverfahren an den Außengrenzen eingesetzt, so der CSU-Politiker. "Das wird jetzt hoffentlich zu mehr Humanität und Ordnung führen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur