Ampel flutet Deutschland: Auf jede Abschiebung kommen 20 Asylanträge!

Deutschland wird geflutet, die Ampel guckt zu: Eine lächerliche Zahl von 7.861 Ausländern wurde im ersten Halbjahr 2023 abgeschoben (ausreisepflichtig waren im Juni 2023 rund 280.000 Personen). Demgegenüber haben im gleichen Halbjahr insgesamt 162.271 Personen einen Asylantrag gestellt – auf jede Abschiebung kommen also 20 Asylanträge! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Nicht eingerechnet bei den Asylanträgen sind die Ukrainer, die auch ohne Asylantrag in Deutschland arbeiten und Grundsicherung beziehen können. Die Forderungen der AfD werden also jeden Tag dringlicher: Endlich unsere Grenze schützen, Illegale und Kriminelle abschieben, Geldleistungen in Sachleistungen umwandeln. Der aktuelle „Deutschlandtrend“ des Instituts Infratest dimap bestätigt, dass eine satte Mehrheit der Deutschen die Migration begrenzen und die Grenzen schützen will!

Was passiert, wenn nicht in diesem Sinne gehandelt wird, zeigt die aktuelle Entwicklung in Schweden: Dort ist die Situation so eskaliert, dass nun sogar das Militär gegen migrantische Bandenkriminalität eingesetzt werden soll. Doch während die Sicherheitslage für Europa und Deutschland immer schlimmer wird, werden von der Ampel-Regierung weiterhin Nebelkerzen verbreitet: Erst klopft man sich wegen eines EU-„Asylkompromisses“ auf die Schulter, der ohnehin wackelt und auch keine Wende einleiten wird. Dann bringt Innenministerin Faeser (SPD) stationäre Grenzkontrollen ins Spiel, um schon nach wenigen Tagen wieder kleinlaut zurückzurudern. Von Migrationswende keine Spur!