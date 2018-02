Zu wenig Schwerbehinderte in Stuttgarter Landesverwaltung

Das Land Baden-Württemberg erfüllt die gesetzlichen Vorgaben zur Beschäftigung von Schwerbehinderten nicht mehr. Im Jahr 2016 sank der Anteil der Menschen mit Behinderungen in der Landesverwaltung unter die Pflichtquote von fünf Prozent.

Das räumt die grün-schwarze Regierung in ihrem Jahresbericht ein, über den "Mannheimer Morgen" und "Heilbronner Stimme" berichten (Montag-Ausgabe). Deshalb müsse das Land 318.000 Euro Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt beim Kommunalverband für Jugend und Soziales zahlen. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) forderte von seinen Ministerkollegen "vermehrte Anstrengungen, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern". Er appellierte an die "Eigenverantwortung der jeweiligen Ministerien für ihren Geschäftsbereich".

