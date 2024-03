SSW: Bund fördert Ersatzneubau des Freibads Weiche

Zur heutigen Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages den Ersatzneubau des Freibads Weiche in Flensburg mit Bundesmitteln zu fördern, äußert sich der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler wie folgt: „Ich freue mich total, dass nach den schwierigen Monaten für unser Freibad in Weiche es endlich wunderbare Neuigkeiten aus Berlin gibt."

Seidler weiter: "Der Ersatzneubau kann jetzt kommen! Der Bundestag hat heute 3,4 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bewilligt.

Wir haben uns hier in Berlin entschieden dafür eingesetzt. Mir war es ein besonderes Anliegen, dass die Förderung für Weiche klappt, damit auch in Zukunft junge Menschen im Freibad schwimmen lernen können und die Gemeinschaft in Weiche weiter gestärkt wird.“

Quelle: SSW