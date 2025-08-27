Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Türmer teilt Habecks Kritik an Klöckner

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 07:07 durch Sanjo Babić
Der Vorsitzende der Jungsozialisten in der SPD, Philipp Türmer hat sich der Kritik von Ex-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) angeschlossen. "Ich teile die Kritik und ich bin mir sicher: weite Teile meiner Fraktion auch", sagte er dem "Tagesspiegel".

"Erwartungsgemäß hat sich Julia Klöckner in nur etwas mehr als hundert Tagen den Titel als schlechteste Bundestagspräsidentin der jüngeren Vergangenheit erarbeitet", so Türmer. "Ich bin zuversichtlich, dass sie diesen Titel über die weitere Legislaturperiode verteidigen können wird."

Habeck hatte Klöckner gegenüber der "taz" vorgeworfen, die Gesellschaft gespalten zu haben. Sie sei noch nie in der Lage gewesen, Dinge zusammenzuführen und habe immer nur polarisiert und polemisiert, so der Grünen-Politiker.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

