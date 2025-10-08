Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Seehofer mahnt fairen Umgang mit den Grünen an – Huber wirbt offen für Kooperation

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 06:43 durch Sanjo Babić
Horst Seehofer (2015), Archivbild
Horst Seehofer (2015), Archivbild

Foto: Harald Bischoff
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Ex-CSU-Chef Horst Seehofer plädiert dafür, die Grünen nicht ständig abzuwerten – das nehme „die Bevölkerung nicht ab“. Parteifreund Erwin Huber geht weiter: Bei einem Auftritt in Passau lobte er die Grünen als möglichen Partner gegen die AfD und warb für Dialog statt Abgrenzung.

Inhaltlich zielen beide auf Pragmatismus und Koalitionsfähigkeit ab: Huber attestiert Schnittmengen in Wirtschafts-, Standort- und Sicherheitspolitik; Seehofer fordert, den politischen Wettbewerb „respektvoll“ zu führen. 

Damit positionieren sich die Alt-Vorsitzenden gegen den konfrontativen Kurs der aktuellen Parteispitze. Ob daraus ein struktureller Kurswechsel wird, hängt von kommunalen Bündnissen und der Stimmung an der Basis ab. 

Quelle: ExtremNews

