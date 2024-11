Merkel unterstützt Merz im Bundestagswahlkampf

Die langjährige Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel wird ihren einstigen Widersacher, Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, im bevorstehenden Bundestagswahlkampf unterstützen - wenn auch auf bescheidenem Niveau.

"Ich habe zugesagt, im Januar zum Neujahrsempfang der CDU in Nordrhein-Westfalen zu kommen", sagte Merkel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". NRW ist der Heimatlandesverband von Merz, der seit 2022 CDU-Vorsitzender ist.

Merkel betonte: "Ich habe es bei meiner Geburtstagsfeier öffentlich ausgesprochen: Ich wünsche ihm Erfolg. Ich weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe. Ich will ihn ermutigen für diesen jetzt sehr kurzen Wahlkampf." Sie werde aber "mit Sicherheit nicht an führender Stelle" an dem Wahlkampf teilnehmen, ergänzte die Altkanzlerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur