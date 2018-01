Merkel rechnet mit schwierigem Abschluss der Sondierungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet mit einem schwierigen Abschluss der Sondierungen mit der SPD über eine Neuauflage der Großen Koalition. "Es liegen noch große Brocken auf dem Weg, die aus dem Weg geräumt werden müssen", sagte Merkel am Donnerstag vor dem Beginn der letzten geplanten Sondierungsrunde in Berlin.

Dennoch gehe sie mit "großer Energie" in den Tag. Auch SPD-Chef Martin Schulz rechnet mit einem harten Tag, glaubt aber an einen Abschluss spätestens in der Nacht zu Freitag. "Wir werden heute den Sondierungsprozess abschließen", sagte Schulz in Berlin. Dabei werde man vor allem noch einmal über Europa reden. Eine neue Bundesregierung müsse einen neuen Aufbruch für die Europäische Union mit einleiten, sagte der SPD-Vorsitzende. "Wir brauchen in einer Zeit, in der es ein Auseinanderdriften gibt, mehr Zusammenhalt." Das gelte auf europäischer und auf nationaler Ebene. CSU-Chef Horst Seehofer äußerte sich vor Beginn der Verhandlungen nicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur