Althusmann: "Es geht nicht um Privilegien für Politiker"

In der Debatte um den geplanten CDU-Bundesparteitag am 4. Dezember in Stuttgart weist der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann darauf hin, dass es "hier nicht darum geht, in der Pandemie Privilegien für Politiker zu sichern."

Althusmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Wir müssen sorgfältig abwägen zwischen dem Gesundheitsschutz und der verfassungsmäßigen Verpflichtung der Parteien, ordnungsgemäße Wahlen abzuhalten." Es gehe beim CDU-Bundesparteitag nicht um eine "Spaßveranstaltung". Den Parteitag wie in Niedersachsen auf mehrere Orte zu splitten hält er für die Bundespartei allerdings "nicht unbedingt für eine übertragbare Lösung". Das CDU-Präsidium will am Montag in Berlin entscheiden, ob und in welcher Form der Parteitag, bei dem ein neuer Vorstand gewählt werden muss, abgehalten werden kann. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)