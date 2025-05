Özdemir will berufliche Bildung stärken

Der künftige Grünen-Spitzenkandidat für die baden-württembergische Landtagswahl im März 2026, Cem Özdemir, will sich im Wahlkampf auf die Themen Wirtschaft und Bildung konzentrieren.

Der Politiker will die berufliche Bildung mit einer Meistergründungsprämie stärken und die Berufsschulpflicht ausweiten, sodass Jugendliche ohne Ausbildungsplatz künftig nicht mehr aus dem Ausbildungssystem fallen können: "Ich werbe für eine Kombination aus kostenlosem Meister - mit einer erhöhten Meisterprämie - und Meistergründungsprämie", sagte er der FAZ. "Damit erhöhen wir den Anreiz, sich weiter zu qualifizieren, selbständig zu machen oder Betriebe zu übernehmen. Da gibt es einen riesigen Bedarf."



Mit Blick auf die Krise der Autoindustrie fordert Özdemir, Baden-Württemberg weiter zu einem internationalen Zentrum der Batteriezellproduktion und Batteriezellforschung zu machen. Es sei falsch, wenn die Union die Elektroantriebe für die Krise der Autoindustrie verantwortlich mache. Der 59 Jahre alte Özdemir soll am Samstag auf einem Landesparteitag der Grünen in Heidenheim zum Spitzenkandidaten gewählt werden. Nach derzeitigen Meinungsumfragen müssten die Grünen mindestens zehn Prozentpunkte zulegen, um als stärkste Fraktion weiterhin den Ministerpräsidenten stellen zu können.

Quelle: dts Nachrichtenagentur