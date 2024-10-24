Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Mehr Geld für Straßen und Schiene? Günther (CDU) macht Hoffnung

Mehr Geld für Straßen und Schiene? Günther (CDU) macht Hoffnung

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Daniel Günther (2024)
Daniel Günther (2024)

Foto: Steffen Prößdorf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellt in Aussicht, dass der Bund seine Investitionen in Verkehrsprojekte erhöht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Hintergrund sind Gespräche über Haushaltsspielräume und Sonderprogramme, schreiben Das Parlament und weitere Berichte. Der Bundesrechnungshof mahnt seit Jahren zu klareren Finanzierungswegen im ÖPNV.

Günther verwies auf die Dringlichkeit bei Brücken, Wasserstraßen und Schlüsselachsen wie A7, A20, Fehmarnbelt-Anbindung und Nord-Ostsee-Kanal. Projekte müssten planungs- und finanzierungssicher durchgezogen werden, sonst verliere Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit. Für den ÖPNV gehe es zudem um auskömmliche Regionalisierungsmittel und ein verlässliches Finanzierungsregime, das Betrieb und Ausbau gleichermaßen absichert.

Die Länder pochen zugleich auf beschleunigte Genehmigungen und bundeseinheitliche Standards, um Bauzeiten zu verkürzen. Der Bundesrechnungshof hatte wiederholt auf die Komplexität der Förderlandschaft hingewiesen und mehr Übersichtlichkeit gefordert. In Berlin wird über eine Priorisierungsliste und zusätzliche Mittel im Investitionshaushalt beraten; entscheidend sind die anstehenden Haushaltsbeschlüsse im Bundestag.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte nein in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige