Markus Frohnmaier: Zahlungen des Auswärtigen Amtes an NGO-Komplex müssen aufgeklärt werden

Nach Informationen von NIUS weigert sich das Auswärtige Amt preiszugeben, wie viel Steuergeld aus dem Ministerium an sogenannte Nichtregierungsorganisationen (NGO) fließt.

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Markus Frohnmaier, fordert umfassende Aufklärung vom Auswärtigen Amt über den Missbrauch deutschen Steuergelds durch den NGO-Komplex: „Die AfD-Fraktion wird, wie bereits in der Vergangenheit, hierzu umfassende Anfragen stellen. Es geht hierbei auch um die Förderung von politischen Stiftungen.

In der Vergangenheit wurden vom Auswärtigen Amt irrsinnige Projekte wie die Ausbildung von weiblichen Islamgelehrten in Indonesien, Auftritte von queeren deutschen DJs in Mexiko und LGTBIQ-Rechte an der Front in Charkiw gefördert, wie unsere Anfragen ergaben. Ich fordere die Bundesregierung auf, nach dem Vorbild der USA unter Trump alle Zahlungen an NGOs und politische Stiftungen für 90 Tage einzustellen – bis auf die humanitäre Hilfe, die weiterhin fließen soll. In den 90 Tagen sollten die Zahlungen umfassend überprüft werden. Das wichtigste Kriterium für die Förderwürdigkeit sollten deutsche Interessen sein.“

Quelle: AfD Deutschland