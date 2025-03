Dr. Rainer Balzer: Schulabsentismus

„Weder Familiengrundschulzentren noch mehr Schulsozialarbeiter werden das Problem Schulabsentismus lösen.“ Mit diesen Worten reagiert der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf die verheerenden Zahlen der heute vorgestellten Umfrage.

Dr. Balzer weiter: "„Bei den Fehlgründen fällt auf, dass es vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sein müssen, anders ist die Zustimmung zu Begriffen wie Traumata durch Krieg und Flucht, fehlende Erfahrung mit dem Schulsystem oder Schwierigkeiten bei der Integration in ein fremdes Bildungssystem nicht zu interpretieren.

Der Schulbesuch ist bei uns aber eine Selbstverständlichkeit, die jedem Schüler bewusst sein muss. Insofern fordern wir erstens, die Schulpflicht durchzusetzen, also die Familien der schulpflichtigen Kinder mit entsprechenden Strafen, in erster Linie Geldstrafen, zu belegen. Zweitens muss wie in Kanada bei Nichtbesuch der Schule durch die schulpflichtigen Kinder die Aufenthaltsgenehmigung für die Familie erlöschen. Und drittens brauchen wir eigene Klassen für die Kinder, die durch häufiges Schwänzen glänzen!“

Quelle: AfD BW