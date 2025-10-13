Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bas prüft Quadratmeter-Deckel und schärfere Kontrollen gegen Sozialbetrug

Bas prüft Quadratmeter-Deckel und schärfere Kontrollen gegen Sozialbetrug

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Obdachlose in Berlin, 6. Januar 2023 Bild: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency / Gettyimages.ru
Obdachlose in Berlin, 6. Januar 2023 Bild: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency / Gettyimages.ru

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will Missbrauch bei der Grundsicherung eindämmen, meldet dts; ZDFheute verweist auf Bas-Aussagen zu „ausbeuterischen Strukturen“. Nach BMAS-Angaben wird ein Maßnahmenpaket vorbereitet, in der Debatte sind auch Obergrenzen bei Wohnkosten und Wohnungsgrößen. WELT berichtet über Pläne der Regierung, KdU-Regeln zu verschärfen.

Geplant sind ein besserer Datenaustausch zwischen Jobcentern, Finanzämtern, Familienkassen und Sicherheitsbehörden sowie schnellere und konsequentere Sanktionen. Bas hatte wiederholt auf organisierte Formen des Leistungsbetrugs hingewiesen und eine zügige Reform angekündigt. 

Im Kontext der Unterkunftskosten wird in Berlin zudem über strengere, bundesweit klarere Leitplanken diskutiert – darunter pauschalierte Mietobergrenzen und, wo nötig, Quadratmeter-Deckel, um Anreize für Scheinkonstruktionen zu verringern und Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Bestehende Richtwerte der Jobcenter bleiben die Grundlage. 

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte albino in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige