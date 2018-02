CDU-Wirtschaftsrat appelliert an Kanzlerin: Frische Kräfte in das Kabinett

Der CDU-Wirtschaftsrat hat an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, frische Kräfte in ihr Kabinett zu holen. Nur so könne das für die CDU "miserable Verhandlungsergebnis" bei der Vergabe der Ministerien "wenigstens teilweise geheilt werden", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Mit Blick auf die Erneuerungsversprechen der CDU-Chefin in einem ZDF-Interview erklärte Steiger: "Die Besetzung der Ministerien sollte über diese Wahlperiode hinaus weisen". Er würdigte die Benennung des "bekannten und bewährten Peter Altmaier". Um einen "glaubwürdigen Aufbruch noch deutlicher" zu machen, müsse nun auch die Berufung junger Köpfe folgen, forderte der CDU-Wirtschaftsrat. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

