Führende FDP-Politiker weiterhin überzeugt von Ampelkoalition

Führende FDP-Politiker bekennen sich überraschend deutlich zur Ampelkoalition. "Weglaufen, statt die Probleme unseres Landes zu lösen, ist für uns keine Option", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr dem "Spiegel". Wenn man einmal Ja sage, "zieht man es auch durch".

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bekräftigte: "Mich hat diese Koalition zu einem besseren Politiker gemacht, denn sie zwingt mich, die Dinge noch intensiver durch die Brille der anderen zu sehen." Es sei "doch ein riesiges Privileg, in so einem Koalitionsausschuss alle relevanten Denkrichtungen eines Landes an einem Tisch sitzen zu haben und um Lösungen zu ringen", sagte Djir-Sarai.

Quelle: dts Nachrichtenagentur