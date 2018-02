Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt: Keimfunde in Niedersachsen ein Weckruf

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat nach dem Nachweis antibiotika-resistenter Keime in niedersächsischen Gewässern die Bundesregierung umgehend zum Handeln aufgefordert. "Ich frage mich, wie viele Weckrufe noch notwendig sind," sagte Göring-Eckardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Reserveantibiotika seien für schwer kranke Menschen überlebensnotwendig. In der Tierhaltung hätten sie nichts zu suchen. "Dass Deutschland in EU-weiten Vergleichen noch immer als Großverbraucher auffällt, zeigt, dass das Thema beim Landwirtschaftsministerium bisher in den denkbar schlechtesten Händen war. Ohne eine echte Agrarwende kommen wir hier nicht weiter", erklärte die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)