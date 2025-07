AfD: Familiennotstand in Ostdeutschland beenden

Zur vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Geburtenrate für das Jahr 2024 teilt der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt, mit: ,,Die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Geburtenrate in Deutschland sind alarmierend und zeigen klar auf, dass es sich beim demographischen Niedergang um ein gravierendes gesamtgesellschaftliches Problemphänomen handelt, dem die schwarz-rot-grün-gelben Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte in mehr als nur fahrlässiger Weise ausgewichen sind."

Reichardt weiter: "Dass die Geburtenziffer in Ostdeutschland nach wie vor niedriger liegt als in den alten Bundesländern, ist auch ein weiterer eindeutiger Hinweis darauf, dass die verfehlte Politik der Kartellparteien Ost- und Mitteldeutschland noch stärker trifft als den Westen. Hier gilt es dringend Abhilfe zu schaffen, anstatt horrende Summen deutschen Steuergelds weiter für sinnlose Projekte in aller Welt zu verschleudern. Die AfD-Fraktion fordert seit langem eine kinderfreundliche Familienpolitik, die Deutschland zukunftssicher macht. Es ist höchste Zeit, dass Bundeskanzler Merz die Bekämpfung der demographischen Katastrophe zur Chefsache macht.“

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Bessin, Mitglied im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ergänzt: „Der Schriftzug ,Dem Deutschen Volke‘ prangt auf dem Reichstagsgebäude – doch die Bundesregierung betreibt seit Jahrzehnten gerade keine Familienpolitik, die die Rahmenbedingungen für Familiengründung verbessert. Wenn die Geburtenrate bei ausländischen Frauen in Deutschland bei 1,84 Kindern und bei deutschen Frauen bei nur 1,23 Kindern liegt, dann droht ein Verschwinden unseres Volkes mit Ansage. Die besonders dramatische Geburtenentwicklung in den ostdeutschen Bundesländern mit Rückgängen von bis zu sieben Prozent in Thüringen unterstreicht, dass die Politik der Bundesregierung zu einem Familien-Notstand im Osten führt.“

Quelle: AfD Deutschland