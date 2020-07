Daniel Buchholz (SPD): "Berliner Bezirke sollten den Clubs neue Möglichkeiten eröffnen"

Das Mitglied im Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten im Berliner Abgeordnetenhaus Daniel Buchholz (SPD), hat die Bezirke aufgefordert, den Clubs in der Stadt neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Buchholz sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, die Lage der Clubs sei dramatisch. Sie seien seit März geschlossen und hätten null Einnahmen. Buchholz schlug vor, dass es jetzt im Sommer deshalb auch Open-Air-Veranstaltungen geben könnte: "Das gibt wenigstens ein bisschen Entlastung. Die Leute, die feiern wollen, die Party machen wollen - wir sehen das ja an den Wochenenden, dass sie sich illegal in der Hasenheide, im Görlitzer Park und wer weiß wo treffen, weil die Leute sich bewegen wollen. Da wäre es eine Möglichkeit, wenn die Bezirke etwas toleranter schauen, was möglich ist. Wo können wir an welchen Ecken solche Open-Air-Veranstaltungen zulassen." Das müsse möglich sein, um die wichtige und bunte Kulturlandschaft in Berlin zu erhalten, so Buchholz.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)