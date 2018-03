Bundessozialminister kündigt rasche Renten-Entscheidungen an

Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hat schnelle Entscheidungen zur Zukunft der Rente in Deutschland versprochen. "Wir müssen dafür sorgen, dass die gesetzliche Rente die tragende Säule in der Alterssicherung bleibt", sagte Heil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Kurzfristig werden wir in der Rentenanpassungsformel Korrekturen vornehmen."

Das Rentenniveau werde bei 48 Prozent stabilisiert. "Wenn gleichzeitig die Beiträge nicht durch die Decke gehen sollen, brauchen wir Geld aus dem Bundeshaushalt", so Heil weiter. "Die Koalition wird zudem bis zum Sommer eine Kommission zur langfristigen Sicherung der Rente einsetzen. Und wir brauchen einen neuen Generationenvertrag." Heil sagte, die Große Koalition werde die Generationen nicht gegeneinander ausspielen. "Bei der betrieblichen Rente ist bereits in der vergangenen Wahlperiode viel Gutes auf den Weg gebracht worden. Ich will schauen, ob weitergehende Schritte nötig und möglich sind", sagte der SPD-Politiker. "Auch die sogenannte Riester-Rente muss auf den Prüfstand." Die demografische Herausforderung sei nur zu bewältigen, "wenn es gelingt, möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren". Quelle: dts Nachrichtenagentur

