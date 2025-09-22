Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik GDL fordert „komplette Neuaufstellung“ der Bahn

GDL fordert „komplette Neuaufstellung“ der Bahn

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 17:16 durch Sanjo Babić
Logo Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
Logo Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

GDL-Chef Mario Reiß kritisiert laut dts im Münchner Merkur die neue Bahn-Strategie als unzureichend; die Bahn brauche eine „komplette Neuaufstellung“, Netz und Infrastruktur sollten vom Bund bereitgestellt werden.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sieht die vorgestellten Eckpunkte skeptisch. Mario Reiß fordert klare Zeitpläne, überprüfbare Maßnahmen und bessere Arbeitsbedingungen. Nur dann gebe es zufriedene Kunden.

Der GDL-Chef, der Partei-Mitglied in der CDU ist, sieht derzeit fehlenden politischen Willen. Die SPD wolle den Konzern unverändert lassen. Positiv bewertet er die Personalie Evelyn Palla, die interne Strukturen kenne. Entscheidend sei, ob sie Prioritäten zugunsten des Personals setze.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte denk in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige