GDL fordert „komplette Neuaufstellung“ der Bahn

GDL-Chef Mario Reiß kritisiert laut dts im Münchner Merkur die neue Bahn-Strategie als unzureichend; die Bahn brauche eine „komplette Neuaufstellung“, Netz und Infrastruktur sollten vom Bund bereitgestellt werden.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sieht die vorgestellten Eckpunkte skeptisch. Mario Reiß fordert klare Zeitpläne, überprüfbare Maßnahmen und bessere Arbeitsbedingungen. Nur dann gebe es zufriedene Kunden.

Der GDL-Chef, der Partei-Mitglied in der CDU ist, sieht derzeit fehlenden politischen Willen. Die SPD wolle den Konzern unverändert lassen. Positiv bewertet er die Personalie Evelyn Palla, die interne Strukturen kenne. Entscheidend sei, ob sie Prioritäten zugunsten des Personals setze.

Quelle: ExtremNews



