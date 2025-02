Nach Habeck-Rückzug: Fegebank will Baerbock als Fraktionschefin

Katharina Fegebank, Grünen-Spitzenkandidatin in Hamburg und Zweite Bürgermeisterin, wünscht sich nach Robert Habecks Rückzug Annalena Baerbock als Fraktionsvorsitzende. "Ich würde mir das wünschen, sie in dieser Rolle zu sehen. Aber das entscheidet sicherlich die Fraktion", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Politico.

Mit ihren Verdiensten als Außenministerin sei sie für die Partei eine wichtige Figur. "Mit ihrer klaren Haltung für ein starkes Europa wird sie eine Figur sein und auch sein müssen, die in den nächsten Jahren für uns eine Rolle spielen wird", so Fegebank. "Ich sehe sie auf jeden Fall da in der verantwortungsvollen Rolle. In einer Zeit, in der gerade alles so auseinander driftet, braucht es Vernunft und Maß und Mitte und Klarheit."



Was Baerbock laut Fegebank einbringen kann: "Eine klare Haltung, Rückgrat, inzwischen eine unglaubliche Expertise in den ganz relevanten Fragen von Sicherheit, von Stabilität, von Demokratie."

Quelle: dts Nachrichtenagentur