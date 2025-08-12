Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Leif-Erik Holm: Steigende Insolvenzzahlen zeigen dringende Notwendigkeit von Reformen

Freigeschaltet am 12.08.2025 um 09:32 durch Sanjo Babić
Leif-Erik Holm (2025) Bild: AfD Deutschland
Leif-Erik Holm (2025) Bild: AfD Deutschland

Zum Anstieg der Unternehmensinsolvenzen erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm: „Die Insolvenzzahlen sprechen eine deutliche Sprache, genauso wie die Auftragslage. Die Dauerkrise der deutschen Wirtschaft bohrt sich immer tiefer in die Unternehmensbilanzen. Den Firmen geht die Luft aus. Seit Jahren weist die AfD-Fraktion auf die Probleme hin."

Holm weiter: "Deutschland steckt nicht in einer konjunkturellen, sondern in einer massiven strukturellen Krise: untragbare Energiekosten, überbordende Bürokratie, zu hohe Steuern und explodierende Sozialkosten. Manche Unternehmer hatten gewisse Resthoffnung, dass die neue Regierung etwas ändern würde, aber dieser Traum ist längst ausgeträumt. 

Das Gewurschtel geht unter Merz weiter. Statt endlich notwendige Reformen anzupacken, Ausgaben zu sparen und den Bürgern und Unternehmen mehr Geld in der Tasche zu lassen, verteilen Merz und Klingbeil allein kosmetische Pflästerchen. Gerade in Zeiten neuer Zölle und internationaler Unsicherheit wäre es dringlich, die eigenen Hausaufgaben zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Der Weg dahin ist für die AfD-Fraktion völlig klar. Wir brauchen ein Ende des ideologischen Energieinfarkts, deutliche Deregulierung sowie niedrigere Steuern und Lohnnebenkosten.“

Quelle: AfD Deutschland

