CDU verlangt "beherztere Bekämpfungsstrategien" gegen gewaltbereiten Extremismus

Angesichts der Vorkommnisse in Chemnitz hat die CDU "beherztere Bekämpfungsstrategien" gegen gewaltbereiten Extremismus gefordert. "Wer die Lehren aus dem Fall des NSU richtig zieht, muss gerade in der heutigen Zeit besonders viel in die Bekämpfung des Extremismus investieren", sagte CDU-Innenexperte Armin Schuster der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Es gehe um starke Überwachungsmaßnahmen, Null Toleranz und niedrige Einschreitschwellen der Polizei bei Rechtsverstößen sowie konsequente und schnelle Aburteilung.

Quelle: Rheinische Post (ots)

