Steineke: Verbraucherzentrale leistet wichtigen Beitrag für alle Menschen in Deutschland

Heute feiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) sein 20-jähriges Bestehen. Dazu erklärt der Verbraucherschutzbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sebastian Steineke: "Im Namen der CDU/CSU-Bundestagfraktion gratuliere ich dem vzbv und seinem Vorstand Klaus Müller herzlich zum 20-jährigen Bestehen der größten und bedeutendsten Verbraucherschutzorganisation in Deutschland."

Steineke weiter: "Seit zwei Jahrzehnten legt der Verband bei der Politik den Finger in die Wunde und kämpft mit großer Leidenschaft für die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher. Auch wenn wir uns nicht immer in allen Punkten einig sind, ist unsere Zusammenarbeit konstruktiv und von einem tiefen Respekt geprägt.

Einiges haben wir erfolgreich gemeinsam begleitet, so zum Beispiel die Einführung der Musterfeststellungsklage. Für dieses gute Miteinander sagen wir herzlich Danke! Es ist wichtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eine starke Stimme in Deutschland haben. Der vzbv füllt diese Rolle eindrucksvoll aus. In der laufenden Legislaturperiode möchten wir beim Verbraucherschutz noch einiges durchsetzen, zum Beispiel im Kampf gegen Kostenfallen oder die Stärkung der Fluggastrechte. Hierbei freuen wir uns auf die kritische Begleitung des vzbv. Wir wünschen dem vzbv für die zukünftigen Herausforderungen viel Kraft und für die weitere Arbeit viel Erfolg."

Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)