Schnell-Pass gestoppt!

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 18:49 durch Sanjo Babić
Spitzenverbände der Kommunen wollen mehr Einwanderer (Symbolbild)
Bild: Eigenes Werk /OTT

Die im Vorjahr eingeführte Drei-Jahre-Option soll entfallen; die Fünf-Jahre-Regel bleibt. Die Koalition nennt Akzeptanz- und Rechtsklarheitsgründe, Verbände und Grüne üben Kritik, so Deutscher Bundestag, dpa/t-online.

Mit dem „Sechsten Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes“ will die Regierung die beschleunigte Einbürgerung wieder streichen. Die Ampel-Reform hatte bei außergewöhnlichen Integrationsleistungen einen schnelleren Pass ermöglicht; nun argumentiert die neue Koalition mit einheitlicheren Standards. 

Oppositions- und Verbandsstimmen warnen vor kontraproduktiven Effekten für Fachkräftesicherung und gesellschaftliche Teilhabe. Der Innenausschuss berät den Entwurf, Anhörungen sind avisiert. 

Quelle: ExtremNews


