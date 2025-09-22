Martin Reichardt: Kinder stärken statt Kinderrechte propagieren

Anlässlich des heutigen Weltkindertags erklärt der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Martin Reichardt: „Den Weltkindertag möchten das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland in diesem Jahr unter das Motto ,Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!‘ stellen. Beide Institutionen behaupten, dass fehlende Umsetzung von Kinderrechten eine Gefahr für die Demokratie bedeute."

Reichardt weiter: "Das klingt erstmal gut, ist aber eine Nebelkerze. Denn tatsächlich ist es so, dass Kinder bereits vollumfänglich Träger der grundgesetzlich verbrieften Grundrechte sind. Hinter der Forderung nach Kinderrechten steht in erster Linie ein versteckter Angriff auf das Erziehungsrecht der Eltern. Die AfD-Fraktion lehnt die immer gleichen linken Forderungen nach einer staatlichen Lufthoheit über den Kinderbetten ab.

Die Regierung Merz ist nicht willens, die verheerenden Folgen des von der Ampel forcierten Kulturkampfes einzudämmen: Frühsexualisierung, in erheblichem Maße auch sozial induzierte hohe Abtreibungszahlen und demographische Katastrophe sind Ausdruck einer jahrzehntelang unter falschen Prämissen geführten Familienpolitik, die konkurrierende Kräfte von der Union bis zur Linkspartei zu verantworten haben. Der Weltkindertag ist für alle Institutionen und politisch Verantwortlichen in Deutschland eine gute Gelegenheit, hieran zu erinnern und zugleich Lösungswege zu einer besseren Zukunft für unsere Kinder aufzuzeigen.“

