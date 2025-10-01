Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kay Gottschalk: Ehegattensplitting zu Familiensplitting weiterentwickeln

Kay Gottschalk: Ehegattensplitting zu Familiensplitting weiterentwickeln

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 13:28 durch Sanjo Babić
Kay Gottschalk (2025)
Kay Gottschalk (2025)

Bild: Eigenes Werk /SB

Zu dem Vorstoß der SPD zur Abschaffung des Ehegatten-Splittings teilt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk, mit: „Wer das Ehegatten-Splitting streichen will, betreibt einen Frontalangriff auf Ehe und Familie. Das ist keine Steuervergünstigung, sondern Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung beider Partner."

Gottschalk weiter: "Die CDU-SPD Regierung zeigt hier erneut, dass sie nichts anderes im Sinn hat, als die Mittelschicht auszuplündern. Statt Haushaltslöcher zu stopfen, sollen Familien bestraft werden. Besonders Finanzminister Lars Klingbeil beweist, dass er völlig ungeeignet ist. 

Er hat keinerlei Ahnung von solider Finanzpolitik und jagt mit immer neuen Belastungen die Leistungsträger unseres Landes in die Enge. Die AfD-Bundestagsfraktion fordert stattdessen eine echte Entlastung von Familien. Anstatt das Ehegattensplitting abzuschaffen, wollen wir es zu einem Familiensplitting weiterentwickeln, bei dem Kinder steuerlich noch stärker berücksichtigt werden. So stärken wir Ehe und Familie, anstatt sie zu bestrafen.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte einfach in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige