Bauernverband hofft auf Einlenken der Ampel bei Bereinigungssitzung

Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied ist zuversichtlich, dass die Subventionskürzungen für Landwirte zeitnah im Bundestag zurückgenommen werden. "Wir setzen darauf, dass es in der Haushaltsbereinigungssitzung am 18. Januar noch Bewegung geben wird", sagte er dem Nachrichtenportal "T-Online" am Dienstag.

"Unsere Landesverbände und wir sind im guten Austausch mit den Abgeordneten der Ampelkoalition", so Rukwied. "Wir hoffen, dass die Signale, die von den Ministerpräsidenten ausgehen, gesehen werden." Für die Großdemo des Bauernverbands in Berlin am Montag erwartet Rukwied "deutlich mehr Menschen als bei der letzten Demonstration im Dezember". Auch andere Gewerke wollten sich beim Abschluss der Aktionswoche den Bauern anschließen. "Wir sind mit Transportunternehmern und Handwerkern im Gespräch. Es haben sich viele solidarisiert." Laut Polizei Berlin sind für die Versammlung am Montag bisher 10.000 Teilnehmer sowie 3.000 Schlepper angemeldet. Quelle: dts Nachrichtenagentur