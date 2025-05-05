Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach Kreislaufzusammenbruch: Schnieder pausiert – Staatssekretär übernimmt Termine

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Ritter des Papstes, Patrick Schnieder (2025)
Ritter des Papstes, Patrick Schnieder (2025)

Foto: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder setzt seine öffentliche Pause fort: Nach dem Kreislaufzusammenbruch übernimmt der Staatssekretär die Präsenzformate, meldet DIE ZEIT. In den nächsten Wochen stehen dennoch VMK-Vorbereitungen und Abstimmungen an – teils ohne den Minister persönlich.

Im Haus laufen Akten- und Europadossiers regulär weiter; Ressortabstimmungen sollen digital erfolgen. Für die Koalition ist die Vertretungsfrage vor bevorstehenden Bund-Länder-Runden zentral. 

Aus dem Umfeld heißt es, Schnieder brauche Zeit zur vollständigen Genesung, bleibe aber entscheidungsfähig. Politisch heikle Themen – von Bahnfinanzierung bis Fernstraßen – liegen in der Vorbereitungsschiene der Fachabteilungen.

