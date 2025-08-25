Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Alice Weidel: Merz' "Herbst der Reformen" ist eine leere Durchhalteparole

Alice Weidel: Merz' "Herbst der Reformen" ist eine leere Durchhalteparole

Freigeschaltet am 25.08.2025 um 14:29 durch Sanjo Babić
Dr. Alice Elisabeth Weidel (2025)
Dr. Alice Elisabeth Weidel (2025)

Foto: Elekes Andor
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Zur Ankündigung von Bundeskanzler Friedrich Merz, einen "Herbst der Reformen" einzuleiten, erklärt die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel: "Die Durchhalteparole vom 'Herbst der Reformen' ist der nächste vergebliche Versuch des Friedrich Merz, politisches Scheitern mit leeren Schlagworten zu kaschieren und so einen Stimmungsaufschwung herbeizureden."

Weidel weiter: "Die schwarz-rote Zwangsehe ist handlungsunfähig: Die SPD treibt Steuererhöhungen voran, die Union bricht ihre Entlastungsversprechen. Gemeinsam blockieren sie jede echte Reform.

Mit seiner selbstgezimmerten Brandmauer hat Merz die Union ans linke Lager gekettet. Genüsslich hat Linkspartei-Chefin Schwerdtner Merz soeben im Sommerinterview den Preis seiner Kanzlerschaft vorgelesen und ihm die Regeln der ,Brandmauer-Demokratie' diktiert.

So sieht kein Aufbruch aus, sondern das Endstadium einer Politik, die sich von der Realität und den wahren Problemen abgekoppelt hat. Echte Reformen im Interesse Deutschlands und seiner Bürger gibt es nur mit der AfD in der Regierung."

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)

