Studie zur Einheit: Mentale und materielle Unterschiede bleiben

Studie zur Einheit: Mentale und materielle Unterschiede bleiben

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 08:05 durch Sanjo Babić
Politiker sind immer öfters erschrocken von Aggressivität von anderen gegen sich selbst - Kann es da blausible Gründe dafür geben? (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Laut dts zeigt eine aktuelle Umfrage, dass sich Ost- und Westdeutsche in wichtigen Einstellungen und Lebenslagen noch immer unterscheiden.

Die Befragung macht fortbestehende Unterschiede bei Einkommen, Vermögensaufbau und Vertrauen in Institutionen sichtbar. Im Osten fällt die wirtschaftliche Lage im Mittel schwächer aus. Das prägt Erwartungen an den Staat und das Empfinden von Gerechtigkeit.

Gleichzeitig nehmen Kontakte, Mobilität und gemeinsame Erfahrungen weiter zu. Die Ergebnisse deuten auf Annäherung in Alltagsfragen hin. Politik und Wirtschaft sollen laut Studienautoren regionale Chancen stärken und Aufstiegspfade öffnen.

Quelle: ExtremNews


