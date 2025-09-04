Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik CDU-Wirtschaftsrat und Linke kritisieren Koalitionsausschuss

CDU-Wirtschaftsrat und Linke kritisieren Koalitionsausschuss

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 13:52 durch Sanjo Babić
Warnen, kritisieren und Fingerzeig (Symbolbild)
Warnen, kritisieren und Fingerzeig (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses am Mittwochabend und damit indirekt auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kritisiert.

"Natürlich ist es begrüßenswert, wenn die Atmosphäre zwischen führenden Regierungsmitgliedern verbessert wird. Das ändert aber nichts daran, dass die vorherige Aussage von Friedrich Merz richtig war, ist und bleibt, dass wir uns den Sozialstaat in der heutigen Form nicht mehr leisten können", sagte der Generalsekretär der CDU-nahen Wirtschaftsorganisation, Wolfgang Steiger, der "Rheinischen Post" (Freitag). "Selbstverständlich impliziert das auch die Notwendigkeit von Kürzungen", so Steiger. Merz hatte nach dem Treffen erklärt, man wolle den Sozialstaat "nicht schleifen, abschaffen oder kürzen".

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek attackiert unterdessen die SPD nach dem Koalitionsausschuss. "Es ist schmerzhaft zu sehen, wie sehr sich die SPD durch die Merz-Manege ziehen lässt und beim Sozial-Kahlschlag mitmachen wird", sagte Reichinnek der "Rheinischen Post".

"Gemeinsam singen Union und SPD nun täglich das Bürgergeldlied und tun so, als ließe sich durch eine weitere Drangsalierung von armen Menschen Deutschlands finanzielle und wirtschaftliche Zukunft retten", kritisierte die Linken-Politikerin.

"Mit gespielter Harmonie führt man kein Land aus der Rezession oder stopft Haushaltslöcher. Angesichts der aktuellen Probleme in vielen Bereichen und einer immer mehr erstarkenden AfD hat die Koalition nur erneut ihre besorgniserregende Plan- und Mutlosigkeit bewiesen", sagte Reichinnek.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zulage in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige