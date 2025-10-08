Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bürgermeisterin außer Lebensgefahr!

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 16:40
Iris Stalzer (2025) Bild: Screenshot Internetseite: "https://irisstalzer-herdecke.de/wp-content/uploads/2025/04/Bild4-1-scaled.png" / Eigenes Werk
Iris Stalzer (2025) Bild: Screenshot Internetseite: "https://irisstalzer-herdecke.de/wp-content/uploads/2025/04/Bild4-1-scaled.png" / Eigenes Werk

Nach der Attacke auf Iris Stalzer (SPD) gehen Ermittler von einem familiären Hintergrund aus; ein politisches Motiv schließen sie aus. Die 57-Jährige ist stabil, so AP (zwei Meldungen), BILD.

Die neu gewählte Rathauschefin war mit schweren Stichverletzungen gefunden und in eine Klinik geflogen worden. Laut Staatsanwaltschaft Dortmund fanden Ermittler zwei Messer sowie Kleidung mit Blutspuren; zwei minderjährige Angehörige wurden befragt. 

Bundes- und Landespolitiker verurteilten die Tat scharf, die Polizei bittet um Zurückhaltung bei Spekulationen. Stalzer sollte ihr Amt am 1. November antreten; ihre Genesung hat nun Priorität.

