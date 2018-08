SPD-Chefin: Arbeitnehmerinteressen beim Klimaschutz beachten

SPD-Chefin Andrea Nahles will sich dafür einsetzen, dass die Interessen der Arbeitnehmer beim Klimaschutz berücksichtigt werden. Für die Einhaltung des "Pariser Abkommens 2030" müsse zwar auch die Kohle ihren Beitrag leisten, "aber nicht, mit Verlaub, alleine", sagte Nahles am Mittwoch dem Fernsehsender RTL. Der Verkehrs- und der Gebäudesektor sowie die Landwirtschaft hätten in den vergangenen Jahren, anders als die Kohle, "nicht geliefert".

Die Kohle, ob Stein- oder Braunkohle, hätten dagegen kontinuierlich die Kapazitäten heruntergefahren und ihren CO2-Einsparbeitrag geleistet. "Wogegen ich mich wehre: es gibt jetzt von einigen, auch den Grünen oder einigen Umweltverbänden, in der Strukturwandelkommission eine neue Radikalität. Sie kommen plötzlich wieder mit 2020 als Klimaziel ... und machen rücksichtslose Politik gegen diese Braunkohleregionen", sagte Nahles. Die SPD sage Ja zum Klimaschutz, aber das Leben in der ganzen Region und die Arbeitnehmer seien der Partei "auch etwas wert". "Deswegen müssen wir hier eine Balance finden von Maßnahmen", sagte die SPD-Chefin. Quelle: dts Nachrichtenagentur

