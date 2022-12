AfD stellt vor: 5-Punkte-Checkliste für Regierungspolitiker!

Nur 24 Stunden nach der schrecklichen Bluttat in Illerkirchberg haben Medien und Politik vor allem zwei Dinge im Sinn: Erstens übt man sich in Beschwichtigung, warnt vor Fremdenhass und Verallgemeinerung, darüber hinaus ist selbstverständlich der Geisteszustand des Täters wichtiger als die Trauer der Hinterbliebenen. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der baden-württembergische Innenminister Strobl (CDU) verspricht einmal mehr eine umfassende Aufklärung „dieses Falles“. Ganz so, als ob das der einzige Fall wäre, bei dem ein noch nicht so lange hier Lebender einen Mord verübt hätte.

Ob Schüler, Handwerker, Kinder, junge Frauen oder Rentner, niemand ist in diesem Land mehr sicher. Dieser Realität verschließt man sich vollständig, stattdessen arbeiten die an diesen Zuständen mitschuldigen Regierungspolitiker in den jeweiligen Ländern und im Bund ihre immer gleiche Checkliste penibel ab: Einer geheuchelten Anteilnahme folgt die Warnung vor einer Instrumentalisierung durch „rechte Kreise“, im Anschluss wird versprochen, alles für eine Aufklärung zu tun. Dabei wird stets der Einzelfall und der psychische Ausnahmezustand des Täters betont, bevor man wieder zur Tagesordnung übergeht.