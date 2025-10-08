SSW: Demokratischer Dialog geht anders

Zu den anti-israelischen Parolen am Landeshaus erklärt der Vorsitzende der SSW-Landtagsfraktion, Christian Dirschauer: Der Landtag ist ein Ort für den guten demokratischen Dialog – nicht für Vandalismus und politische Schmierereien am Mauerwerk."

Dirschauer weiter: "Deshalb verurteilen wir den Farbanschlag auf das Kieler Landeshaus aufs Schärfste. Wir können stolz sein, in einem Land zu leben, wo die freie Meinungsäußerung einen so hohen Rang hat, jedoch gehören politische Meinungsäußerungen auf Demo-Plakate, nicht an die Außenfassade eines Landeshauses.



Heute vor zwei Jahren wurden mehr als 1200 Menschen beim schlimmsten Massaker in Israels Geschichte getötet und Hunderte in den Gaza-Streifen verschleppt. Ihnen und ihren Familien gelten heute unsere Gedanken."

Quelle: SSW