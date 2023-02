Dr. Limmer: Verbrennerverbot: Entscheidung des EU-Parlaments baut auf Täuschung auf

Heute hat das EU-Parlament über die Zukunft des Verbrenners abgestimmt und sich mehrheitlich für sein endgültiges Aus entschieden. Ab 2035 sollen demnach keine Pkw mit Verbrennermotoren mehr neu zugelassen werden. Dr. Sylvia Limmer, umweltpolitische Sprecherin der AfD-Delegation im EU-Parlament, kommentiert dies wie folgt: ,,Das vom EU-Parlament beschlossene Verbrennerverbot baut auf einer Täuschung auf."

Dr. Limmer weiter: "So wird seit Jahren behauptet, dass Elektromobilität, anders als Verbrennungsmotoren, emissionsfrei wäre. Das stimmt aber nicht, denn ein fehlender Auspuff des E-Autos macht es noch lange nicht emissionsfrei. Auf dieser Täuschung aufbauend wurde politisch der Weg für eine massive Wettbewerbsverzerrung zugunsten von E-Autos im Namen der Klimaideologie bereitet. Denn gemäß gültigem EU-Recht müssen für Emissionsüberschreitungen in Bezug auf den erlaubten Ausstoß massive Strafzahlungen von den Autoherstellern an die EU entrichtet werden. Mit drohenden Strafzahlungen in Milliardenhöhen wird auch der größte Autohersteller handzahm und preist das E-Auto als Gefährt der Zukunft.

Hohe Anschaffungs- und Betriebskosten, lange Ladezeiten, fehlende Ladeinfrastruktur, Gefahren bei brennenden E-Autos, Leistungsrückgang bei Batterien, umweltschädliche kritische Rohstoffe wie Lithium, Nickel oder Kobalt und eine zunehmende Abhängigkeit von rohstoffreichen Ländern werden dabei ausgeblendet. Der Wirtschaftsstandort Deutschland mit seiner starken Automobil- und Zuliefererindustrie rollt damit auf eine Katastrophe zu, hunderttausende Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. Wir verschenken gute Technologien an Länder, die diesen Irrsinn nicht mitmachen und schwächen uns damit nur selbst.

Die AfD war und ist die einzige Partei, die sich konsequent für Technologieoffenheit und Wettbewerb in der Mobilität einsetzt. EVP-Parteichef Manfred Weber (CSU) tönte zwar laut davon, das Verbrenner-Aus noch stoppen zu wollen, aber was hat die Union in den letzten Jahren dagegen getan? Nichts! Wenn Weber davon spricht, die Verbrennertechnologie zwar retten zu wollen, zugleich aber vorwegnimmt, dass der Elektromobilität die Zukunft gehört, ist das entlarvend und zeigt nur, dass es der CDU/CSU nicht um Technologieoffenheit und Wettbewerb geht. Die Rettung des Verbrenners gibt es nur mit der AfD.‘‘

Quelle: AfD Deutschland