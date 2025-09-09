Härtere Strafen für Fehlverhalten im Bundestag geplant
Die Fraktionen von Union und SPD wollen Fehlverhalten im Bundestagsplenum härter bestrafen und dafür zwei neue automatische Sanktionen einführen. Das geht aus einem Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes beider Fraktionen hervor, über den der "Focus" berichtet.
"Um speziell auf die Herausforderung wiederholter Ordnungsverstöße zu
reagieren, werden zwei Automatismen in das parlamentarische
Ordnungsrecht aufgenommen", heißt es. "Nach drei Ordnungsrufen in einer
Sitzung folgt automatisch ein Saalverweis. Mit dem dritten Ordnungsruf
innerhalb von drei Sitzungswochen ergeht zugleich ein Ordnungsgeld."
Zudem wollen die Regierungsfraktionen die Ordnungsgelder verdoppeln. "Wegen der Entwicklung der Abgeordnetenentschädigung wird die Höhe der Ordnungsgelder von derzeit 1.000 Euro beziehungsweise 2.000 Euro im Wiederholungsfall auf 2.000 Euro beziehungsweise 4.000 Euro im Wiederholungsfall angehoben", heißt es.
Quelle: dts Nachrichtenagentur