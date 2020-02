Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt übt scharfe Kritik an CDU und FDP: "Das war kein Unfall in Thüringen"

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat CDU und FDP nach der thüringischen Ministerpräsidentenwahl scharf kritisiert. "Das ist ein Dammbruch in der politischen Kultur. Die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD ist kein Unfall, sondern ein bewusster Verstoß gegen die demokratischen Grundwerte unseres Landes", sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Mit Feinden der Demokratie lässt sich keine Zukunft gestalten - weder im Bund noch in Thüringen", sagte die aus Thüringen stammende Politikerin. "Ich erwarte eine Klarstellung der Bundesparteien von CDU und FDP, dass sie diesen Vorgang nicht tolerieren. Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Lindner müssen ihre Landesverbände in Thüringen ausschließen, wenn sie an dem Pakt mit Rechtsextremisten festhalten."



Quelle: Rheinische Post (ots)