Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Beauftragte wirbt für klare Haltung an Schulen

Beauftragte wirbt für klare Haltung an Schulen

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 18:17 durch Sanjo Babić
Digitalisierung der Bildung (Symbolbild)
Digitalisierung der Bildung (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Die Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung hat das Engagement von Lehrkräften gegen Diskriminierung verteidigt, berichtet dts. Sie betont, Schulen müssten demokratische Werte vermitteln und Kinder schützen.

Lehrkräfte bräuchten Rechtssicherheit, Fortbildungen und Ansprechstellen. Präventionsarbeit müsse im Alltag stattfinden und Eltern mit einbeziehen. Die Beauftragte warnt vor Kampagnen, die Pädagoginnen und Pädagogen einschüchtern.

Kritiker fordern eine strikte Trennung zwischen politischer Meinung und Unterricht. Bildungsministerien verweisen auf Lehrpläne und Neutralitätsgebot. Entscheidend sei, wie Schulen klare Regeln mit Offenheit für Debatten verbinden.

Quelle: ExtremNews


