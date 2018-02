SPD stürzt in Infratest-Umfrage ab

Die SPD stürzt in der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage von Infratest im Auftrag der ARD deutlich ab - auf 16 Prozent. Diesen Anteil würden die Sozialdemokraten nach Angaben der Meinungsforscher erreichen, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären - zwei Prozent weniger als bei der letzten Infratest-Umfrage vor zwei Wochen und zudem ein historisches Tief.

Am Montag hatte das Meinungsforschungsinstitut INSA bereits das Ergebnis einer Umfrage veröffentlicht, wonach die SPD auf 16,5 Prozent kommt - der Abwärtstrend dürfte damit bestätigt sein. In der Infratest-Umfrage bleibt die Union unverändert bei 33 Prozent. Die AfD kann dagegen einen Prozentpunkt gewinnen und ist damit nur noch einen weiteren Prozentpunkt von der SPD entfernt - sie wird jetzt bei 15 Prozent gemessen. Die Grünen profitieren noch deutlicher von der SPD-Krise und gewinnen zwei Prozentpunkte, sie sind jetzt bei 13 Prozent. Die Linke bleibt unverändert bei 11 Prozent, die FDP verliert bei Infratest einen Punkt und landet bei 9 Prozent. Und auch das ist selten: Nur drei Prozent der Wähler würden sich derzeit für eine der sonstigen Parteien entscheiden - die kommen sonst zusammen meist auf fünf bis sechs Prozent. Infratest hatte die Umfrage für den sogenannten "Deutschlandtrend" der ARD vom 13. bis 15. Februar durchgeführt. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige