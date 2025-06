Neue SPD-Vorsitzende Bärbel Bas zu Klingbeil-Ergebnis: "Er hat den Frust abbekommen"

Mit 95 Prozent ist Bärbel Bas zur neuen Vorsitzenden der SPD gewählt worden, ihr Co-Vorsitzender Lars Klingbeil dagegen erhielt beim Parteitag in Berlin nur knapp 65 Prozent der Delegiertenstimmen. Bärbel Bas macht die historische Niederlage bei der Bundestagswahl für dieses Ergebnis verantwortlich. "Lars Klingbeil war schon Parteivorsitzender und natürlich hat er da auch den Frust abbekommen bei seinem Ergebnis, der entstanden ist", sagte Bas bei phoenix.

Klingbeil habe nach der Wahlniederlage Führungsverantwortung gezeigt. "Er hat damit Orientierung gegeben, er hat uns in die Koalition geführt. Wir haben - wie ich finde - einen für die SPD guten Koalitionsvertrag mit ausverhandelt, aber es sind natürlich durch Entscheidungen auch Verletzungen entstanden. Und ich glaube, das hat sich hier gestern ein bisschen Bahn gebrochen", so Bas. Beide Vorsitzenden hätten jetzt die Verantwortung, "wieder in die Partei reinzuhorchen, Vertrauen neu aufzubauen und dann nach vorne zu gehen." Und weiter: "Für mich ist einfach wichtig, dass wir das jetzt auch nacharbeiten nach diesem Parteitag. Wir brauchen eine starke Sicht nach Innen und wir müssen das aufarbeiten."

Mit Blick auf die Regierung erklärt sie, dass viele Ideen des Koalitionsvertrags unter Finanzierungsvorbehalt stünden. "Wir haben eine Legislatur von vier Jahren und wir werden nicht alles im ersten Jahr umsetzen können", machte Bas klar. Zunächst müsse die Wirtschaft entlastet werden, "weil wir davon ausgehen, dass wir dadurch die Wirtschaft beleben und dass wir dann 26 mehr Spielraum haben, auch durch Steuereinnahmen."

