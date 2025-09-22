Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik IG Metall dringt auf verlässliche Milliardenmittel für die Schiene

IG Metall dringt auf verlässliche Milliardenmittel für die Schiene

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Andreas Morlok / pixelio.de
Bild: Andreas Morlok / pixelio.de

Laut dts-Bericht über FinanzNachrichten.de fordert die IG Metall eine langfristig abgesicherte Finanzierung des Schienenverkehrs. Investitionen müssten planbar über Legislaturen hinweg fließen, um Sanierungsstau und Engpässe zu beseitigen.

Die Gewerkschaft argumentiert, dass punktuelle Sonderprogramme nicht ausreichen, um Netz, Fahrzeuge und Werkstätten in einen robusten Zustand zu versetzen. Gefordert werden mehrjährige Mittelzusagen, klare Prioritäten entlang hochbelasteter Korridore und eine verlässliche Pipeline für Bauprojekte.

Zudem mahnt die IG Metall verbindliche Standards für gute Arbeit in der Branche an – von Qualifizierung bis Personalgewinnung. Nur so lasse sich der steigende Bedarf im Personen- und Güterverkehr nachhaltig bewältigen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte tollen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige