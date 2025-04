Dr. Uwe Hellstern (AfD): Klimaziele?

Zu den jüngsten Forderungen von Fridays for Future, BUND und weiteren Verbänden nach einem Klimasofortprogramm für Baden-Württemberg erklärt Dr. Uwe Hellstern MdL, umweltpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. „Mit größtem Befremden ist zur Kenntnis zu nehmen, dass ausgerechnet in Zeiten massiver Deindustrialisierung, explodierender Energiepreise und wachsender sozialer Spannungen Umweltverbände wie BUND, NABU, Klima Allianz oder Fridays for Future ein weiteres „Klimaschutz-Sofortprogramm“ fordern. Diese Forderungen zeugen von einer erschreckenden Realitätsferne."

Dr. Hellstern weiter: "Während mittelständische Betriebe ums Überleben kämpfen, Produktionsstandorte ins Ausland verlagert werden und immer mehr Menschen unter den finanziellen Belastungen leiden, verlangen diese Gruppen noch schärfere Einschnitte, noch höhere Auflagen und noch teurere Maßnahmen. Die größte Tragödie dabei ist, dass durch fehlenden Sachverstand und ideologische Ignoranz, sogar kontraproduktive Maßnahmen mit knappem Steuergeld und neuen Schulden umgesetzt werden sollen. So ist z. B. längst erwiesen, dass die Wasserstoffwirtschaft, die große Mengen Wasserstoff auch in die Atmosphäre freisetzt, erhebliche negative Wirkungen haben wird. Wasserstoff verhindert den natürlichen Abbau von Treibhausgasen in der Atmosphäre. So wird er selber zum Klima Gas! Wir sollen also den teuersten denkbaren Energieträger einführen um was zu erreichen? Gar Nichts, ist die schockierende Antwort. Die geballte grünlinke Inkompetenz steht für einen Klimaschutz, der nicht nur wirkungslos ist, sondern auch brandgefährlich – für unsere Wirtschaft, für unseren sozialen Frieden und für die Zukunft kommender Generationen.“ Quelle: AfD BW